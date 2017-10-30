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Ünlü oyuncuya PKK sorgusu

Oyuncu PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 08:13
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatan vatan

BÖYLE KİŞİLERİN ARAŞTIRILMASI LAZIM.İKİ SÖZ İLE SERBEST BIRAKILMAMASI LAZIM.ASKERİMİZ YAZ,KIŞ DEMEDEN DAĞLARDA OPERASYONDA.DEVLET VE MİLLET BUNLARA GEREKENİ YAPMASI LAZIM.

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evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 14:53
hercai hercai

Filmi paylasmasini bilen icerigini de bilir! Mazeret uretmek kolay tabii!

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evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 13:37
TİT TİT

TERÖRLE MÜCADELE kolay değil sadece DAĞDA TERÖRİST yok ŞEHİRDE de var saklanıyorlar HÜCRE TİPİ özellikle MİT İSTİHBARAT uyanık olmalıdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 10:46
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