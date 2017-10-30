Ünlü oyuncuya PKK sorgusu

Oyuncu Hazar Ergüçlü PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı.
Oyuncu Hazar Ergüçlü PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı.
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BÖYLE KİŞİLERİN ARAŞTIRILMASI LAZIM.İKİ SÖZ İLE SERBEST BIRAKILMAMASI LAZIM.ASKERİMİZ YAZ,KIŞ DEMEDEN DAĞLARDA OPERASYONDA.DEVLET VE MİLLET BUNLARA GEREKENİ YAPMASI LAZIM.
Filmi paylasmasini bilen icerigini de bilir! Mazeret uretmek kolay tabii!
TERÖRLE MÜCADELE kolay değil sadece DAĞDA TERÖRİST yok ŞEHİRDE de var saklanıyorlar HÜCRE TİPİ özellikle MİT İSTİHBARAT uyanık olmalıdır
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