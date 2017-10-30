Oğlunu 'ev'lendirdi

Ezeli rakibi Demet Akalın'ı 'görgüsüzlük' ile suçlayan Hande Yener, oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu'na iddiaya göre milyon dolarlık ev aldı. Yener, 28 yaşına giren oğlu için önceki akşam Ulus Sunset'te parti verdi.



Popçu, servetlik ev sorulunca gerildi. "Rakam falan yazmayın" diyen Yener, "Neden, görgüsüzlük gibi mi algılanır?" sorusuna "Beni onlarla karıştırmayın" karşılığını vererek Akalın'a yine taşını attı.



Doğan savaş