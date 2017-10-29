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Sevimli dost

Sevimli dost
Gupse Özay'ın yeni filmi 'Deliha 2' ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Eda Ece, setten bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Önceki gün de kucağında sevimli bir kediyle poz veren güzel oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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