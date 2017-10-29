Hollywood yıldızı Walken İstanbul'u gezdi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelen, seyahatinin son günlerini tarihçi Saffet Emre Tonguç ile İstanbul'da geçirdi.

YİNE GELECEK

Sean Connery'nin oynadığı 'Rusya'dan Sevgilerle' isimli filmden etkilendiğini belirten sanatçı, filmde geçen Ayasofya'yı ziyaret etmek istedi. 74 yaşındaki ABD'li oyuncu, İstanbul turu sırasında sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, Kapalıçarşı'dan halı, Mısır Çarşısı'ndan ise eşine baharat, çanta ve şal satın aldı. Hayvanlara özel bir ilgisi olan Walken, Topkapı Sarayı'nın avlusundaki sokak köpekleriyle de ilgilendi. Sarayın manzarasından etkilenen oyuncu, "İstanbul'a tekrar geleceğim." dedi.