Ahmet Kaya yaşasaydı Serdar Ortaç’ı karşısına alır ve...

Tam 60 yıl önce bugün dünyaya gelen Ahmet Kaya'yı en iyi tanıyanlardan biri olan ağabeyi Mustafa Kaya çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



Kaya, 1999 yılında kardeşine çatal-bıçak fırlatıldığı o anları hatırlamak istemediğini söyledi ve ekledi: "Kardeşim bugün hayatta olsa Serdar Ortaç'ı karşısına alır, 'Önemli değil Serdar; insanlar hata yapa yapa büyür' derdi ve bir kardeş edasıyla severdi.

Çünkü Ahmet hümanist bir insandı." Mustafa Kaya, kardeşinin Fransa'ya giderken ""Abi oraya ölmeye gidiyorum, ben 6 ay 1 yıl içinde öleceğim, bunu hissedebiliyorum" dediğini de söyledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Kendisini kaynak gösterip "Ahmet Kaya aslında hala yaşıyor, kimliğini değiştirdi" gibi teoriler ortaya atanlara da cevap verdi.

-Serdar Ortaç için ne düşünüyorsunuz?

- Yıllar sonra kardeşimin şarkılarını söyledi. Çok hoşuma gitti bu. İşte o yüzden pek kızamıyorum artık ona. Ne yapayım şimdi onu dövelim mi, tokat mı atalım. Çocuktu o yaşlarda.

- Ahmet Kaya yaşasaydı Serdar'a karşı tavrı ne olurdu?

- Onu karşısına alır, "Önemli değil Serdar; insanlar hata yapa yapa büyür" derdi ve bir kardeş edasıyla severdi. Çünkü Ahmet hümanist bir insandı.

- Ahmet Kaya neden Fransa'ya gitti?

- Düşünün sizin evinizin önünde sürekli polis bekliyor. Sizi birileri sürekli gözetliyor. Ahmet'in "Baş Kaldırıyorum" albümünden sonra takibe aldılar. Kaseti yasaklanmıştı. Üst üste dava açılıyordu. Dayanamayıp çareyi gitmekte buldu.

- Fransa'ya gideceğini kimseye söylemiş miydi?

- Bir gün Levent'teki evine gittim. Muhabbet ettik. Orada bana "Abi ben Fransa'ya gidiyorum, kaçacağım. Oraya ölmeye gidiyorum. Şimdiye kadar onurumuzla, insanca yaşadık. Kimseye boyun eğmedik. Şimdi insanca ölme vaktidir" dedi. Ben gözyaşlarımı tutumadım. Birbirimize sarılıp ağladık. "Ölümü boş ver böyle şeyler söyleme" dediğimdeyse bana "Abi ben 6 ay 1 yıl içinde öleceğim bunu hissedebiliyorum" cevabını vermişti. Ve hakikaten dediği gibi de oldu.

- Ahmet Kaya'nın hala yaşadığını söyleyenler var...

- Onu duyuyorum. Geçenlerde de internette okudum hatta. "Yok ameliyatla yüzünü değiştirdi, ölmedi" diyorlar. Kimileri bana atfediyorlar. Bunlar Ahmet'e olan sevgiden kaynaklanıyor. Keşke dedikleri gibi olsa da yaşasaydı. Ben bizzat morgda kardeşime sarıldım. Kendi ellerimle toprağa verdim.