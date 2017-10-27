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Türkçe dostluk

Türkçe dostluk
Başarılı iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, ülkesinden ayrı kalanların sesi oldu. Önceki gün ABD'ye giden işkadını, Los Angeles'ta gezintiye çıktı. Çetindoğan, bu anları "Özbek öğrenciyle Türkçe sohbet etmek keyifliydi. 'Vatan özlemi başka' diyor. Allah kimseyi vatanından ayrılmak zorunda bırakmasın" notuyla paylaştı.
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