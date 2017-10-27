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'dan yeni sergiye yeşil ışık!

Atv'nin sevilen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan , önceki gün Etiler'deki bir kozmetik mağazasından çıkarken objektiflere yansıdı.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 09:40
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