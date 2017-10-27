Atv'nin sevilen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Deniz Çakır, önceki gün Etiler'deki bir kozmetik mağazasından çıkarken objektiflere yansıdı.
Atv'nin sevilen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Deniz Çakır, önceki gün Etiler'deki bir kozmetik mağazasından çıkarken objektiflere yansıdı.
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