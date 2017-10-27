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Christopher Walken'dan İstanbul turu!

Antalya Film Festivali için ülkemize gelen Hollywood yıldızı Christopher Walken, seyahatinin son günlerini İstanbul'da geçirdi.

Christopher Walkendan İstanbul turu!

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Christopher Walken, dün İstanbul'a geldi. Sean Connery'nin oynadığı "Rusya'dan Sevgilerle" isimli filmden etkilendiğini belirten sanatçı, öncelikle filmde geçen Ayasofya'yı ziyaret etmek istedi.

74 yaşındaki ABD'li oyuncu İstanbul turu sırasında sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti. Oscarlı sanatçı Kapalıçarşı'dan halı, Mısır Çarşısı'ndan ise eşine baharat, çanta ve şal satın aldı. Hayvanlara özel bir ilgisi olan Walken, Topkapı Sarayı'nın avlusundaki sokak köpekleriyle de ilgilendi. Sarayın muhteşem manzarasından etkilenen Walken: "İstanbul'la ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Güzel anılarla buradan ayrılıyorum. En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi.
  • 27 Ekim 2017, Cuma 16:19
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