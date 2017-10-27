Futbolcu Caner Erkin, kendisi hakkında "Caner, direk dansı kursuna, o dönemki eşi Asena ile birlikte gitti" diye ifade veren şarkıcı Cemre Kemer'i savcılığa şikayet etti
Futbolcu Caner Erkin, kendisi hakkında "Caner, direk dansı kursuna, o dönemki eşi Asena ile birlikte gitti" diye ifade veren şarkıcı Cemre Kemer'i savcılığa şikayet etti
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