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Uçtular!

ve , ‘Para nelere kadir?’ dedirtti. Yalçın, eşinin yaş gününde yemek masasının üzerine manken oturttu. 25 bin liraya 5 kiloluk çanta alan Acar’ın devasa çantası ise gösterişin boyunu aştı!

Uçtular!
Lüksü ve gösterişi seven sosyetenin ünlü isimleri bu kez işi iyice abarttı. Geçtiğimiz yıl işadamı Ozan Baran'la evlenerek ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, önceki gün 42 yaşına giren eşi için düzenlediği doğum günü partisiyle ağızları açıkta bıraktı. Miami'deki bir gece kulübünü kapatan ünlü ikoncan, mekanın girişini taşlarla kaplı dev silah maketleriyle süsletti.



AĞIZLAR AÇIK KALDI
Yalçın, gecede bombayı ise doğum günü pastasıyla patlattı. Sosyetik ikoncan, casino konseptinde düzenlenen partide eşi için özel olarak ilginç bir pasta yaptırdı. Poker masasının üzerine yerleştirilen pastanın en enteresan yanı ise masanın ortasında oturan kurpiyer kılığındaki bir kadındı. İkramlar, davetlilere genç kadının masayı kaplayan eteği üzerinde sunuldu. Görenler şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Geceden paylaşımlar yapan 'a "Demek ki fazla para başa bela. Allah akıl fikir versin" diye espriler yapıldı.



FOTOĞRAF YARIŞI!
Bir diğer şaşırtan lüks şova ise önceki gün İstanbul'da gerçekleşen bir davette imza atıldı. Dünyaca ünlü İtalyan moda markası Miu Miu'nun Türkiye'de sadece 1 adet bulunan devasa kol çantasını satın alan , davette havasını attı. Acar, 25 bin TL değerindeki 5 kiloluk çantasıyla poz vermekle kalmadı "Herkes çantamla fotoğraf çektirmek istiyor" diyerek de şaşkınlık yarattı. Sosyetik isimlerin Demet Akalın ve Nur Yerlitaş'ı da satın almak için can attığı çantayla fotoğraf çektirmek için sıraya girmesi "Bu kadar da olmaz" dedirtti.



SÜREYYA YİNE ŞAŞIRTTI
Baran için "Ruh eşim iyi ki doğdun; iyi ki kocam oldun. Sana tapıyorum" diyen Yalçın, pastayı da eşiyle birlikte kesti.


Pastadan çıkan oryantal klişesini yerle bir eden bu görüntü "Yok artık" dedirtti. Davetliler, kadının eteği üzerine yerleştirilen küçük kekleri de yiyerek bir ilke imza attı!
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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