AĞIZLAR AÇIK KALDI
Yalçın, gecede bombayı ise doğum günü pastasıyla patlattı. Sosyetik ikoncan, casino konseptinde düzenlenen partide eşi için özel olarak ilginç bir pasta yaptırdı. Poker masasının üzerine yerleştirilen pastanın en enteresan yanı ise masanın ortasında oturan kurpiyer kılığındaki bir kadındı. İkramlar, davetlilere genç kadının masayı kaplayan eteği üzerinde sunuldu. Görenler şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Geceden paylaşımlar yapan Süreyya Yalçın'a "Demek ki fazla para başa bela. Allah akıl fikir versin" diye espriler yapıldı.
FOTOĞRAF YARIŞI!
Bir diğer şaşırtan lüks şova ise önceki gün İstanbul'da gerçekleşen bir davette imza atıldı. Dünyaca ünlü İtalyan moda markası Miu Miu'nun Türkiye'de sadece 1 adet bulunan devasa kol çantasını satın alan Hande Acar, davette havasını attı. Acar, 25 bin TL değerindeki 5 kiloluk çantasıyla poz vermekle kalmadı "Herkes çantamla fotoğraf çektirmek istiyor" diyerek de şaşkınlık yarattı. Sosyetik isimlerin Demet Akalın ve Nur Yerlitaş'ı da satın almak için can attığı çantayla fotoğraf çektirmek için sıraya girmesi "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
SÜREYYA YİNE ŞAŞIRTTI
Baran için "Ruh eşim iyi ki doğdun; iyi ki kocam oldun. Sana tapıyorum" diyen Yalçın, pastayı da eşiyle birlikte kesti.
Pastadan çıkan oryantal klişesini yerle bir eden bu görüntü "Yok artık" dedirtti. Davetliler, kadının eteği üzerine yerleştirilen küçük kekleri de yiyerek bir ilke imza attı!
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