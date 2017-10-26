Şahan'dan Cengiz'e jet yanıt

Her olaya muhalefet Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü köşesinde Şahan Gökbakar'ın yeni tiplemesi Kayhan için sevimsiz deyince, Gökbakar harekete geçti...

Şahan Gökbakar, 2 milyon takipçili sosyal medya hesabından Kayhan tiplemesi ile Semercioğlu'nun fotoğraflarını yan yana koyarak "Hangisi daha sevimli?" diye sordu. Yüzde 80'in üzerinde Kayhan tiplemesi için 'Daha sevimli' oyu kullanılınca Gökbakar, şunları yazdı;

Recep yapsam, ıyy itici, kıro, küfürlü, baydı artık, yeni bir şey yap vs. Başka bir şey yapsam, ıyy bu olmamış, Recep yap, bu tutmaz, çok sevimsiz vs. Daha filmin f'sini bilmeden izlemeden hem de yazılar mazılar:) ya değerli sinema severler, içimden gelen yapmak istediğim projeleri yapmaktan keyif alıyorum, Recep de 2019'da 6.sı ile sizle olacak. Bakarsınız izlersiniz işte keyfinizce... Saygılar."