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Eski eşinden 'e şok suçlama

'in, aracını çizdiği iddiasıyla hakkında şikayette bulunduğu , savcılıkta ifade verdi. Çelik, "Apartmanda güvenlik kamerası olduğunu biliyorum. Sadece kartpostal bıraktım. Sevgilisine yazdığı kartpostalın aynısını bana da vermişti, kendisine iade ettim" dedi. Şarkıcı Gülben Ergen, iki yıl evliliğin ardından boşandığı televizyoncu Erhan Çelik hakkında, geçtiğimiz günlerde kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma talep etmişti.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 07:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tofa61 Tofa61

boşadın daha ne konuşuysun da alısın günahıni birak ne hali varsa görsün günahı vebali başına..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 10:19
fiko fiko

ne gözü doymaz kadınmış beeeee

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 08:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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