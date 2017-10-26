Gülben Ergen'in, aracını çizdiği iddiasıyla hakkında şikayette bulunduğu Erhan Çelik, savcılıkta ifade verdi. Çelik, "Apartmanda güvenlik kamerası olduğunu biliyorum. Sadece kartpostal bıraktım. Sevgilisine yazdığı kartpostalın aynısını bana da vermişti, kendisine iade ettim" dedi. Şarkıcı Gülben Ergen, iki yıl evliliğin ardından boşandığı televizyoncu Erhan Çelik hakkında, geçtiğimiz günlerde kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma talep etmişti.
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boşadın daha ne konuşuysun da alısın günahıni birak ne hali varsa görsün günahı vebali başına..
ne gözü doymaz kadınmış beeeee
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