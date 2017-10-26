Asena'dan Caner'e kötü kadın davası

Asena Atalay, boşandığı milli futbolcu Caner Erkin'e sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama nedeniyle kendisine hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Asena Atalay, boşandığı milli futbolcu Caner Erkin'e sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama nedeniyle kendisine hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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