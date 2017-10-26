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Asena'dan Caner'e kötü kadın davası

, boşandığı milli futbolcu 'e sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama nedeniyle kendisine hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 09:54
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