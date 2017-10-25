Türk dostu Jenner

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik, önceki akşam Miami'de katıldığı bir partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi. Kişi başı bin 500 dolarlık partide ünlü aktör ve modelle dans edip eğlenen genç kız, Jenner'ın kendisi aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarına sevgiler gönderdiğini dile getirdi.