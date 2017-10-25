 ;
Yol Durumu
  1. Ev için alışveriş
  2. Bir 'Demet' gözdağı

Türk dostu Jenner

Türk dostu Jenner
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik, önceki akşam Miami'de katıldığı bir partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi. Kişi başı bin 500 dolarlık partide ünlü aktör ve modelle dans edip eğlenen genç kız, Jenner'ın kendisi aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarına sevgiler gönderdiğini dile getirdi.
Etiketler: , ,
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar