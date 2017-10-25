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'un beyin ölümü gerçekleşti

Eski Türkiye güzellerinden 'un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Hastaneden açıklama! Beyin ölümü gerçekleşti

Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın 'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 19:52
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