Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.
Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti
Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Etiketler: Manolya Onur
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