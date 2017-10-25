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ne büyük şok: O sırlar çalındı!

İngiltere'de ve ünlülerin estetik yaptırdığı bir kliniğin dijital hasta dosyaları çalındı. Çalınanlar arasında mahrem fotoğraflar da var.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 12:01
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