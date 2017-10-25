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İnsan içine nasıl çıkıyor!

İki çocuğunun babası ’la yasak aşk yaşayan ’ya öfkeli olan Gonca Hanım, yine esti gürledi. Şallı’ya ikinci kadın davası açan Gonca Akkuş, ‘Onun yerinde olsam insan içine çıkamam o kocamla rahatça tatil yapıyor’ dedi.

İnsan içine nasıl çıkıyor!
Ünlü sınucu ile yasak aşk yaşayan Uğur Akkuş ve eşi Gonca Akkuş savaşı iyice kızıştı. Gonca Hanım, dün eşinin 2 yıl önce yaşanan bir tartışma anında çektiği videoyu basına servis etmesiyle çılgına döndü. Duymayan Kalmasın programında Akkuş tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Gonca Hanım, eşinin silahla adam yaralamadan sabıkası olduğunu ve kendisi için polis koruması talep ettiğini belirtti.

'YÜZSÜZ' İMASI...
"Ebru Şallı'nın yerinde olsam Uğur'dan sabıka kaydı isterdim" diyen Gonca Hanım, "İkisi de sapıklıklarını ört bas etmek için kapalı kapılar ardında dini nikah kıydı" diyerek de şok bir iddiada bulundu. Çocuklarını göremediğini iddia eden Akkuş, "Ebru Şallı'nın yerinde olsam bu durumda insan içine çıkamam. Ama o, eşimle Nişantaşı'nda otelde kalıp sık sık da Şile'ye gidiyor" diyerek eski mankene 'yüzsüz' imasında bulundu. Eşinden 20 milyon TL tazminat ve aylık 50 bin TL nafaka talep eden Gonca Hanım, Şallı'ya da 70 bin TL'lik 'ikinci kadın' davası açmıştı.



EŞLERİN VİDEOLU SAVAŞI!
Uğur ile Gonca Akkuş arasında dün de video savaşı çıktı. Sabah saatlerinde Uğur Bey, Gonca Hanım'ın 2 yıl önce evdeki eşyaları kırdığına dair videoyu basınla paylaştı. Akşamüstü ise işadamının eşini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.



'EBRU 'DAN PARA ALIR '
"Ebru Şallı ile , dini nikah kıydırdı" iddiası üzerine Avukat Ayşegül Mermer, şöyle dedi: "Gonca Akkuş, ikilinin dini nikahını delillerle ispatlamazsa sonuç alamaz. Gonca Hanım'ın Şallı'ya açtığı 'ikinci kadın' davasını kazanmaması içinse hiçbir neden yok."

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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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