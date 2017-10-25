İnsan içine nasıl çıkıyor!

İki çocuğunun babası Uğur Akkuş’la yasak aşk yaşayan Ebru Şallı’ya öfkeli olan Gonca Hanım, yine esti gürledi. Şallı’ya ikinci kadın davası açan Gonca Akkuş, ‘Onun yerinde olsam insan içine çıkamam o kocamla rahatça tatil yapıyor’ dedi.
Ünlü sınucu Ebru Şallı ile yasak aşk yaşayan Uğur Akkuş ve eşi Gonca Akkuş savaşı iyice kızıştı. Gonca Hanım, dün eşinin 2 yıl önceyaşanan bir tartışma anında çektiği videoyu basına servis etmesiyle çılgına döndü. Duymayan Kalmasın programında Akkuş tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Gonca Hanım, eşinin silahla adam yaralamadansabıkası olduğunu ve kendisi için polis koruması talep ettiğini belirtti.
'YÜZSÜZ' İMASI... "Ebru Şallı'nın yerindeolsam Uğur'dan sabıkakaydı isterdim" diyen Gonca Hanım, "İkisi desapıklıklarını ört bas etmekiçin kapalı kapılar ardındadini nikah kıydı" diyerek de şok bir iddiada bulundu. Çocuklarını göremediğini iddia eden Akkuş, "Ebru Şallı'nınyerinde olsam bu durumdainsan içine çıkamam. Amao, eşimle Nişantaşı'ndaotelde kalıp sık sık daŞile'ye gidiyor" diyerek eski mankene 'yüzsüz' imasında bulundu. Eşinden 20 milyon TLtazminat ve aylık 50 bin TL nafaka talep eden Gonca Hanım, Şallı'ya da 70 bin TL'lik 'ikincikadın' davası açmıştı.
EŞLERİNVİDEOLUSAVAŞI!
Uğur ile Gonca Akkuş arasında dün de video savaşı çıktı. Sabah saatlerinde Uğur Bey, Gonca Hanım'ın 2 yıl önce evdeki eşyaları kırdığına dair videoyu basınla paylaştı. Akşamüstü ise işadamının eşini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.
'EBRU 'DAN PARA ALIR '
"Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, dini nikah kıydırdı" iddiası üzerine Avukat Ayşegül Mermer, şöyle dedi: "Gonca Akkuş, ikilinin dini nikahını delillerle ispatlamazsa sonuç alamaz. Gonca Hanım'ın Şallı'ya açtığı 'ikinci kadın' davasını kazanmaması içinse hiçbir neden yok."
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