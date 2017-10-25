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Albüme daha var

Albüme daha var
Pop müziğinin son dönemdeki en sevilen isimlerinden Buray, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şarkıcı, "Gelecek yaz, çok güzel şarkılarla birlikte olacağız" dedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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