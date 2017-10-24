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7 yaşındaki ikizleri Mina ve Poyraz'ın anneleri oyuncu 'dan 2010'da ayrılmıştı. Reha Muhtar ikizlerin velayetini annelerinden almak için dava açmıştı. Eski sevgilisi Nilüfer ve manevi kızı Ayşe Nazlı (16) mahkemede şahitlik yapmış ve ''Reha Muhtar'ın çok iyi bir baba'' olduğunu anlatmışlardı.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 13:27
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