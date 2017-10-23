Ümit imaj yaptı

Atv'nin sevilen dizisi 'Kanatsız Kuşlar'ın Onur'u Ümit Kantarcılar'ın imajı kuaför Adem Terzi'ye emanet… Önceki gün Terzi'ye giderek imaj tazeleyen Kantarcılar, dizisi için de "Çok güzel bir ekiple çalıştığım için gururluyum" dedi.