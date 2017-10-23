 ;
Yol Durumu
  1. Yeni film heyecanı
  2. Mutluluklar

Ümit imaj yaptı

Ümit imaj yaptı
Atv'nin sevilen dizisi 'Kanatsız Kuşlar'ın Onur'u Ümit Kantarcılar'ın imajı kuaför Adem Terzi'ye emanet… Önceki gün Terzi'ye giderek imaj tazeleyen Kantarcılar, dizisi için de "Çok güzel bir ekiple çalıştığım için gururluyum" dedi.
Etiketler: ,
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar