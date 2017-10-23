Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin 'Halime Hatun'u Esra Bilgiç'le dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin 'Halime Hatun'u Esra Bilgiç'le dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
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