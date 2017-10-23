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ve mutluluğa 'evet' dedi

Beşiktaşlı futbolcu , yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin 'Halime Hatun'u 'le dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi 10:44
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