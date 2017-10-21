"En sevdiğim yer Kapalıçarşı"





Dünyanın önde gelen yıldızları arasında yer alan Catherine Zeta-Jones, Lifetime kanalı için çekilen 'Cocaine Godmother' filminde gelmiş geçmiş en büyük kadın suçlulardan biri olarak kabul edilen uyuşturucu baronu Griselda Blanco'yu canlandırıyor. Jones; 2018'de Türkiye'deki Lifetime kanalında da gösterilecek olan filmin tanıtımı için, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen içerik fuarı MIPCOM'a katıldı. Biz de Jones ile Cannes'da buluşup yeni filmini ve güçlü kadın olmayı konuştuk...



'Cocaine Godmother' filminde canlandırdığınız Griselda Blanco, azılı bir suçlu ama aynı zamanda çok güçlü, erkekler dünyasında fırtınalar estirmiş bir kadın. Sadece bu özelliği bile ona saygı duymanızı sağladı mı?

Aslına bakarsanız, Griselda ile aramda ortak bir yan bulmam, onunla bağ kurmam çok zor. Tanrıya şükürler olsun ki onun dünyasıyla hayatımda hiçbir ilişkim olmadı. Ama Griselda o kadar çok zorluklar yaşamış ki; şiddet görmüş, tacize uğramış, hayat kadınlığına zorlanmış… Eminim ki tüm bunlar onda psikolojik travmalara neden olmuştur. Sanırım bir suçlu olmaktan başka çaresi kalmamış, yani yapabileceği tek işi yapmış gibi geliyor bana. Yani ne kadar suçlara bulaşmış olsa da ben Griselda'yı seviyorum.