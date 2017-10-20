Oktay Kaynarca'dan dostluk mesajı

Deniz Çakır'la birlikte başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Deniz Çakır'la birlikte başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
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