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Oktay Kaynarca'dan dostluk mesajı



Deniz Çakır'la birlikte başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
  • 20 Ekim 2017, Cuma 12:24
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