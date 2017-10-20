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Brad Pitt yeni bir aşka mı yelken açtı?



'In Touch' isimli magazin dergisi, 53 yaşındaki Hollywoodyıldızı Brad Pitt'in, "Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları" isimli filmde gördüğü kendisinden 32 yaş küçük Ella Purnell'den çok etkilendiğini yazdı.
  • 20 Ekim 2017, Cuma 13:41
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