Brad Pitt yeni bir aşka mı yelken açtı?

'In Touch' isimli magazin dergisi, 53 yaşındaki Hollywoodyıldızı Brad Pitt'in, "Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları" isimli filmde gördüğü kendisinden 32 yaş küçük Ella Purnell'den çok etkilendiğini yazdı.
'In Touch' isimli magazin dergisi, 53 yaşındaki Hollywoodyıldızı Brad Pitt'in, "Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları" isimli filmde gördüğü kendisinden 32 yaş küçük Ella Purnell'den çok etkilendiğini yazdı.
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