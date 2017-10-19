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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf



'in yeni sevilisi Mehmet Dinçerler'in aylar önce sosyal medya hesabından paylaştığı ergenlik fotoğrafı olay oldu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 21:09
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