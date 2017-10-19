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Otelde panik!

Evli ve 2 çocuk babası ’la yasak aşk yaşayan , önceki akşam işadamıyla Nişantaşı’ndaki bir oteldeydi. Olay çift, gazetecileri fark edince panikledi ve aksiyon filmlerini aratmayan bir kaçış gecesine imza attı

Otelde panik!
Bu yaz Bodrum'da yakalandıktan sonra birlikte görüntü vermeyen Ebru Şallı ve evli işadamı Uğur Akkuş, İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. İkilinin yasak aşkı tepki çekince Şallı, boşanmadan Akkuş'la görüşmeme kararı almıştı. Ancak ünlü sunucu, sözünde durmadı. Şallı ve Akkuş, önceki akşam Nişantaşı'ndaki The St. Regis Otel'de bulunan Spago isimli restoranda baş başa yemekteydi.

TAKSİ OLMADI VIP GELDİ








Yasak aşıklar, gazetecileri öğrenince otoparktan böyle kaçmaya çalıştı. İkili, otoparkın ışıklarını dahi söndürttü.

GÖREVLİLER SEFERBER OLDU
Geç saatlere kadar oturan kaçak aşıklar, çıkışta objektiflere yakalanmamak için film sahnelerini aratmayan bir prodüksiyona imza attı. Otoparktan çıkış yapmak isteyen Şallı ve Akkuş için ticari taksi çağrıldı. Gazetecilerin görüntü almaması için de otoparkın kapısı kapatılıp ışıklar söndürüldü. İkili, taksinin camından içerisi göründüğü için bu plandan vazgeçti.


Uğur Akkuş, kendisi hakkında açıklama yapan eşi Gonca Akkuş'a 2 buçuk milyon TL'lik tazminat davası açarak 'pes' dedirtti.

MECBUREN EVİNE DÖNDÜ...
Taksiyi gönderen yasak aşıklar, daha sonra siyah camlı VIP araç istedi. VIP araca bindirilen Şallı, tek başına otelden ayrıldı. Akkuş geceyi otelde geçirirken ünlü sunucu da gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Görüntü vermemek için minibüs şoförüne "Gaza bas" talimatı veren eski manken, vatandaşların canını tehlikeye soktu. Ters yola girip makas atarak trafik kurallarını hiçe sayan şoförü uyarmayan Şallı, uzun bir kaçışa imza attı. Avrupa Yakası'ndaki yaklaşık bir saat süren kovalamaca, ünlü sunucunun Ulus'taki evine giriş yapmasıyla son buldu…

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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