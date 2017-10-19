Otelde panik!

Evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş’la yasak aşk yaşayan Ebru Şallı, önceki akşam işadamıyla Nişantaşı’ndaki bir oteldeydi. Olay çift, gazetecileri fark edince panikledi ve aksiyon filmlerini aratmayan bir kaçış gecesine imza attı
Bu yaz Bodrum'da yakalandıktan sonra birlikte görüntü vermeyen EbruŞallı ve evli işadamı Uğur Akkuş, İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. İkilinin yasak aşkı tepki çekince Şallı, boşanmadan Akkuş'la görüşmeme kararı almıştı. Ancak ünlü sunucu, sözünde durmadı. Şallı ve Akkuş, önceki akşam Nişantaşı'ndaki TheSt. Regis Otel'de bulunan Spago isimli restoranda baş başa yemekteydi.
GÖREVLİLER SEFERBER OLDU
Geç saatlere kadar oturan kaçak aşıklar, çıkışta objektiflere yakalanmamak için filmsahnelerini aratmayan bir prodüksiyona imza attı. Otoparktan çıkış yapmak isteyen Şallı ve Akkuş için ticari taksi çağrıldı. Gazetecilerin görüntü almaması için de otoparkın kapısı kapatılıp ışıklarsöndürüldü. İkili, taksinin camından içerisi göründüğü için bu plandan vazgeçti.
Uğur Akkuş, kendisihakkında açıklamayapan eşi GoncaAkkuş'a 2 buçukmilyon TL'lik tazminatdavası açarak 'pes'dedirtti.
MECBUREN EVİNE DÖNDÜ...
Taksiyi gönderen yasak aşıklar, daha sonra siyah camlı VIP araç istedi. VIP araca bindirilen Şallı, tek başına otelden ayrıldı. Akkuş geceyi otelde geçirirken ünlü sunucu da gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Görüntü vermemek için minibüs şoförüne "Gaza bas" talimatı veren eski manken, vatandaşların canını tehlikeye soktu. Tersyola girip makas atarak trafik kurallarınıhiçe sayan şoförü uyarmayan Şallı, uzun bir kaçışa imza attı. Avrupa Yakası'ndaki yaklaşık bir saat süren kovalamaca, ünlü sunucunun Ulus'taki evine giriş yapmasıyla son buldu…
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