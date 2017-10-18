Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve sürpriz bir kararla Brezilya'ya yerleşen Sedat Doğan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve sürpriz bir kararla Brezilya'ya yerleşen Sedat Doğan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.
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