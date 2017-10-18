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Eltilerin piştisi

’nın ev sahibi olduğu davette soğuk rüzgarlar esti. Yıllardır küs olan eltiler Begüm ile Aslı Şen, davette karşılaştı ancak hiç selamlaşmadı

Eltilerin piştisi
Ünlü iş kadını Arzu Sabancı'nın Koton için tasarladığı koleksiyonu önceki gün Beyoğlu mağazasında görücüye çıktı. Davet bir piştiye sahne oldu. Yıllardır küs olan eltiler Aslı Şen'le Begüm Şen, karşılaşmamak için köşe kapmaca oynadı.



Soğuk rüzgarların estiği davette ikili, bir araya gelmemek için yoğun çaba sarf etti. İki eltinin aynı davette pişti olduğunu görenler ise ne yapacaklarını şaşırdı. Begüm Şen, kısa bir süre sonra davetten ayrılınca Aslı Şen de rahat bir nefes aldı.


Sabancı, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'la poz verdi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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