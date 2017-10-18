Eltilerin piştisi

Ünlü iş kadını ArzuSabancı'nın Koton içintasarladığı koleksiyonu öncekigün Beyoğlu mağazasındagörücüye çıktı. Davet bir piştiyesahne oldu. Yıllardır küs olaneltiler Aslı Şen'le BegümŞen, karşılaşmamak için köşekapmaca oynadı.
Soğuk rüzgarların estiğidavette ikili, bir arayagelmemek için yoğun çabasarf etti. İki eltinin aynı davettepişti olduğunu görenler ise neyapacaklarını şaşırdı. BegümŞen, kısa bir süre sonradavetten ayrılınca Aslı Şen derahat bir nefes aldı.
Sabancı, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'la poz verdi.
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