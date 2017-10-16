 ;
Yol Durumu
  1. Can’dan tasarım
  2. Bekar eğlence

Tamirci oldu

Tamirci oldu
Dilberay, sahnelerden oto sanayiye transfer oldu. 'Yol Arkadaşım' filminde oynayan şarkıcı, oto tamircisi 'yı canlandırdı. Yol boyunca başlarına gelmeyen kalmayan İbrahim Büyükak (Şeref) ile Oğuzhan Koç (Onur) arabaları bozulunca soluğu Muzaffer Usta'nın oto tamircisinde alacak.
Etiketler: ,
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar