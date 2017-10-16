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Süper şov

Süper şov
Kuzey Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan, performansıyla büyüledi. Şarkıları, enerjisi ve sahne şovuyla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatan Pekkan, Nur Yerlitaş imzalı kostümüyle de yine şıktı.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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