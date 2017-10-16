Evliyken Erhan Çelik'i evli sevgilisiyle aldattığı iddia edilen ve başta Yeşim Salkım, Seren Serengil olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çeken Gülben Ergen'e bir tokat da Demet Akalın'dan geldi.
Evliyken Erhan Çelik'i evli sevgilisiyle aldattığı iddia edilen ve başta Yeşim Salkım, Seren Serengil olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çeken Gülben Ergen'e bir tokat da Demet Akalın'dan geldi.
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