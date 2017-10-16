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Yol Durumu
  1. Kaybeden Tarık!
  2. Sibel yaktı geçti

, ’i sildi

Evliyken Erhan Çelik'i evli sevgilisiyle aldattığı iddia edilen ve başta Yeşim Salkım, Seren Serengil olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çeken 'e bir tokat da 'dan geldi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 11:10
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