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Cehaleti tartışılmaz

“Erkekler çaktırmadan eşlerini aldatırsa evlilikleri uzun sürer” diyen , ’yı kızdırdı

Cehaleti tartışılmaz
Hülya Avşar, yine hedefte. Geçtiğimiz gün programında "Erkekler, çaktırmadan eşlerini aldatırsa evlilikleri uzun sürer" diyen sanatçı, yine tepki çekti. Bir röportajında Avşar Kızı'nı cahillikle suçlayan Akkaya, sanatçının son açıklamalarıyla da küplere bindi.

Ünlü sunucu "Rezalet. Şu kadının cehaleti tartışılmaz" dedi. 'a bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Akalın, "İnanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç. Daha neler ya" diye yazdı.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vah vah Vah vah

Deniz Akkaya her olaya yorum mu yapmak zorunda. Önce kendisine baksın. Adamın birinden izinsiz çocuk doğurdu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 10:54
Misafir Misafir

Bu hülya avsarda cahilligin zirvesine vurdu YUH hülyaya nasil düsünce öyle madem kendisi neden bosandi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 04:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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