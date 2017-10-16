Hülya Avşar, yine hedefte. Geçtiğimiz gün programında "Erkekler, çaktırmadan eşlerinialdatırsa evlilikleri uzun sürer" diyen sanatçı, yine tepki çekti. Bir röportajında Avşar Kızı'nı cahillikle suçlayan Akkaya, sanatçının son açıklamalarıyla da küplere bindi.
Ünlü sunucu "Rezalet. Şukadının cehaleti tartışılmaz" dedi. Hülya Avşar'a bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Akalın, "İnanamıyorum artık. Şaka olduğunu ensonuna ekleseydi ki o bile korkunç.Daha neler ya" diye yazdı.
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Deniz Akkaya her olaya yorum mu yapmak zorunda. Önce kendisine baksın. Adamın birinden izinsiz çocuk doğurdu.
Bu hülya avsarda cahilligin zirvesine vurdu YUH hülyaya nasil düsünce öyle madem kendisi neden bosandi
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