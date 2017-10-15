Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Bu süreçte Hande Bermek hiç konuşmamıştı. Bermek Posta gazetesine verdiği ilk röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu:
Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil
Etiketler: Murat Başoğlu , Hande Bermek
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Oha be. Nasil amca yegenmis.
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