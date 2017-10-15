 ;
Yol Durumu
  1. Ahmet style
  2. Ahmet style

: Fotoğraflar gerçek değil



Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen , eşi Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Bu süreçte Hande Bermek hiç konuşmamıştı. Bermek Posta gazetesine verdiği ilk röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu:
Etiketler: ,
  • 15 Ekim 2017, Pazar 11:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Osman Osman

Oha be. Nasil amca yegenmis.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 17:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar