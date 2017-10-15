Hülya Avşar, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" diyerek büyük bir tartışma başlattı.
DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ
Hülya Avşar'ın bu sözlerine en sert tepkiyi Demet Akalın gösterdi: Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!
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valla bir erkek olarak ,hülya avşar büyük tecrübe , gerçekten yerden göğe kadar doğru bu sözü çok açıkça ve içtenlikle söylemiş ,helal olsun çok dobra bir kadın ,80 li yıllarda TÜRKİYE ,nin belkide dünyanın en güzel kadınıydı,,
hulya avsar ilgi cekmek icin iyice sacmaliyor artik madem kendisi kaya cilingir oglundan neden ayrilmis
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