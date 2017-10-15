 ;
Yol Durumu
  1. Hediyeyi satıp evlenecek
  2. Mütevazı yenge

'dan 'a tepki

'ın iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkeklerin arada bir çaktırmadan aldatması gerekir" sözlerine sert çıktı.

Demet Akalından Hülya Avşara tepki

, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" diyerek büyük bir tartışma başlattı.

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ
Hülya Avşar'ın bu sözlerine en sert tepkiyi gösterdi: Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!
Etiketler: ,
  • 15 Ekim 2017, Pazar 22:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
tevfik,, tevfik,,

valla bir erkek olarak ,hülya avşar büyük tecrübe , gerçekten yerden göğe kadar doğru bu sözü çok açıkça ve içtenlikle söylemiş ,helal olsun çok dobra bir kadın ,80 li yıllarda TÜRKİYE ,nin belkide dünyanın en güzel kadınıydı,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 08:27
hazal hazal

hulya avsar ilgi cekmek icin iyice sacmaliyor artik madem kendisi kaya cilingir oglundan neden ayrilmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 23:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar