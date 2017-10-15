Hülya Avşar, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" diyerek büyük bir tartışma başlattı.

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ

Hülya Avşar'ın bu sözlerine en sert tepkiyi Demet Akalın gösterdi: Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!