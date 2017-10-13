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Eski aşktan Murat'a mesaj

, bir filmde eski aşkı Murat Dalkılıç’la rol alacağı iddiası için ‘Öyle bir teklif olmadı ama güzel bir senaryoysa oynarım’ dedi

Eski aşktan Murata mesaj
Eski aşkı Murat Dalkılıç'la sinema filminde oynayacağı konuşulan Ekin Türkmen, "İstemem yan cebime koy" lafının hakkını verdi. Türkmen, önceki gün iddiaları şu sözlerle yalanlayıp bir de açık kapı bıraktı: "Öyle bir teklif olmadı. Murat'la görüşmüyoruz. Ama karşılaşırsak tabii selamlaşırız. Murat'la oynamam için çok güzel bir senaryo teklif edilirse de 'hayır' diyemem."
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