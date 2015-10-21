Mankene veto

Yaşadığı ilişkileri bir türlü nikah masasında sonlanmayan mankenin bir aşkı daha hüsranla sonuçlandı. Güzel modelle yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Mahmut Aslan'ın aşkı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız sona erdi.
Aslan Ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen mankenin bu yüzden ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Bu arada ünlü modelin vakit kaybetmeden kalbini başka bir genç iş adamına kaptırdığı iddia ediliyor.
Aslan Ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen mankenin bu yüzden ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Bu arada ünlü modelin vakit kaybetmeden kalbini başka bir genç iş adamına kaptırdığı iddia ediliyor.