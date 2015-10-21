Mankene veto

ilişkileri bir türlü nikah masasında sonlanmayan mankeninbir aşkı daha hüsranla sonuçlandı. Güzel modelle yaklaşık 2 yıldır birlikte olangeçtiğimiz günlerde sessiz sedasız sona erdi.Ailesi tarafındanilan edilen mankenin bu yüzden ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Bu arada ünlü modelin vakit kaybetmedenkaptırdığı iddia ediliyor.