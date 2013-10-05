Tepetaklak

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    Manken, önceki akşam fena dağıttı. Alkolü fazla kaçıran manken; güçlükle yürüdüğü taksiye binerken bir anda yere yığıldı

    Katıldığı Survivor sayesinde ününe ün katan, Mehmet Ali Erbil ve Esat Yontuç gibi isimlerle yaşadığı aşklarla gündem olan manken, önceki akşam hatırlamak istemeyeceği görüntüler sergiledi. Güzel model, arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki Sess adlı mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Manken, mekan merdivenlerini bir arkadaşının yardımıyla çıktı. Manken, aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çekiyordu.

    İMDADINA YETİŞTİLER
    Taksiye binmek için yere eğilen model, kendisini bir anda yerde buldu. Yere kapaklandıktan sonra doğrulamayan mankenin imdadına mekanın görevlileri yetişti. Ünlü model; aldığı yardımla binebildiği taksiyle Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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