Malatya'da film coşkusu

Bu yıl 3. düzenlenecek ve ana sponsorluğunu Sabah, atv ve A Haber'in yapacağı Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 300'e yakın sinema sektöründen konuğun ağırlanacağı Malatya'da, yaklaşık 140 film gösterilecek. Festivalin tanıtım toplantısı dün İstanbul The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Hababam Sınıfı filminde 'Mahmut Hoca' karakterini canlandıran Münir Özkul'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Ödül Özkul'un rahatsızlığı nedeniyle kızı Güner Özkul'a verildi. Festivalde Türker İnanoğlu'na Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve John Sayles'e ise Onur Ödülü verilecek.
* Festivalde jüri üyeliği de yapacak olan Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin, "Tüm sanat aktivelerini destekliyoruz. Festivalin açılış ve kapanış törenleri A Haber'den canlı yayınlanacak" dedi.
* Festivalde jüri üyeliği de yapacak olan Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin, "Tüm sanat aktivelerini destekliyoruz. Festivalin açılış ve kapanış törenleri A Haber'den canlı yayınlanacak" dedi.
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