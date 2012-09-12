Bir başka gece

Usta magazinci Kenan Erçetingöz'ün sahibi olduğu internet sitesi "gecce.com"; yılın en iyi mekan ödüllerini görkemli bir davetle dağıttı. Swissotel'de yapılan organizasyona; iş, sosyete ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede; Hande Yener, Burak Kut, Deniz Seki gibi isimler de mini konser verdi.
MAGAZİNİN 'EN'LERİ
Törenin piştisi eski eşler Arte Tahir ile Mehmet Çelik'ten geldi. Davetin en çapkını; adının bir dönem birlikte anıldığı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil arasında mekik dokuyan mankendi. Törene şıklığıyla damga vuran ise Tülin Şahin'di. Ağır top Bülent Ersoy'un Nusret'in sahibi Nusret Gökçe'yle karşılaşması ise törenin en komik anıydı.
ÖNDEN DE iYi ARKADAN DA
Katıldığı her davete şıklığı ve güzelliğiyle damgasını vuran Tülin Şahin, kuralını gecce.com töreninde de bozmadı. Mavi ve beyaz desenli dar kıyafetiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Şahin, yürek hoplattı. Tülin Şahin, derin bacak dekoltesi kadar sırtını açıkta bırakan sırt dekoltesiyle de tüm bakışları üzerinde topladı.
YERiM SENi NUSRET
Etiler Nusret'in müdavimi olan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde burada 2 buçuk kilo et yediği haberiyle gündem olmuştu. Diva, gecede karşılaştığı mekanın sahibi Nusret Gökçe'nin yanağından makas aldı!
ESKi EŞLERiN TATSIZ PİŞTİSİ
SibeL Turnagöl, davete geçtiğimiz ay evlendiği Mehmet Çelik ile katıldı. İkili, içeri girdikten hemen sonra Arte Tahir göründü.
Çelik'İN eski eşi olan Tahir, Sibel Turnagöl ve işadamıyla yan yana gelmemek için bütün gece boyunca büyük çaba sarf etti.
MİLLİ TAKIM İÇİN ERKEN BİTTİ
Partinin düzenlendiği Swissotel'de dün akşam maça çıkan A Milli Futbol takımımız da konaklıyordu. Millilerimiz'in rahat uyuyabilmesi için organizasyon; saatler 01.00'i gösterdiğinde sona erdirildi.
ŞANCI' NIN HAVASI SÖNDÜ
Gecenin en cesur ismi olan Ebru Şancı'nın eteğine bir konuk bastı. Şancı, yırtılan kıyafeti yüzünden geceden erken ayrıldı.
AŞK KAHKAHASI
Geçtiğimiz ay eşi Berna Özkan'dan tek celsede boşanan gazeteci Korcan Karar, partiye yeni sevgilisi Sinem Orhan ile katıldı. Çift, gece boyu kadeh tokuşturup romantik anlar yaşadı.
Etraftakileri umursamadan aşkının tadını çıkartan Korcan Karar, yaptığı esprileriyle güzel sevgilisini kahkahaya boğdu.
KIRMAK YOK!
Davetin en yoğun ismi mankendi. Seksi kıyafetiyle yürek hoplatan ünlü manken, geceyi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın masaları arasında gidip gelerek geçirdi.
Her iki isimle de adı aşk haberlerine karışan mankenin bu tavrı; şaşırttı. Manken, modacı geceyi de Barbaros Şansal'la pistte seksi danslar ederek noktaladı.
HALİL ÇİLİNGİR
MAGAZİNİN 'EN'LERİ
Törenin piştisi eski eşler Arte Tahir ile Mehmet Çelik'ten geldi. Davetin en çapkını; adının bir dönem birlikte anıldığı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil arasında mekik dokuyan mankendi. Törene şıklığıyla damga vuran ise Tülin Şahin'di. Ağır top Bülent Ersoy'un Nusret'in sahibi Nusret Gökçe'yle karşılaşması ise törenin en komik anıydı.
ÖNDEN DE iYi ARKADAN DA
Katıldığı her davete şıklığı ve güzelliğiyle damgasını vuran Tülin Şahin, kuralını gecce.com töreninde de bozmadı. Mavi ve beyaz desenli dar kıyafetiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Şahin, yürek hoplattı. Tülin Şahin, derin bacak dekoltesi kadar sırtını açıkta bırakan sırt dekoltesiyle de tüm bakışları üzerinde topladı.
YERiM SENi NUSRET
Etiler Nusret'in müdavimi olan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde burada 2 buçuk kilo et yediği haberiyle gündem olmuştu. Diva, gecede karşılaştığı mekanın sahibi Nusret Gökçe'nin yanağından makas aldı!
ESKi EŞLERiN TATSIZ PİŞTİSİ
SibeL Turnagöl, davete geçtiğimiz ay evlendiği Mehmet Çelik ile katıldı. İkili, içeri girdikten hemen sonra Arte Tahir göründü.
Çelik'İN eski eşi olan Tahir, Sibel Turnagöl ve işadamıyla yan yana gelmemek için bütün gece boyunca büyük çaba sarf etti.
MİLLİ TAKIM İÇİN ERKEN BİTTİ
Partinin düzenlendiği Swissotel'de dün akşam maça çıkan A Milli Futbol takımımız da konaklıyordu. Millilerimiz'in rahat uyuyabilmesi için organizasyon; saatler 01.00'i gösterdiğinde sona erdirildi.
ŞANCI' NIN HAVASI SÖNDÜ
Gecenin en cesur ismi olan Ebru Şancı'nın eteğine bir konuk bastı. Şancı, yırtılan kıyafeti yüzünden geceden erken ayrıldı.
AŞK KAHKAHASI
Geçtiğimiz ay eşi Berna Özkan'dan tek celsede boşanan gazeteci Korcan Karar, partiye yeni sevgilisi Sinem Orhan ile katıldı. Çift, gece boyu kadeh tokuşturup romantik anlar yaşadı.
Etraftakileri umursamadan aşkının tadını çıkartan Korcan Karar, yaptığı esprileriyle güzel sevgilisini kahkahaya boğdu.
KIRMAK YOK!
Davetin en yoğun ismi mankendi. Seksi kıyafetiyle yürek hoplatan ünlü manken, geceyi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın masaları arasında gidip gelerek geçirdi.
Her iki isimle de adı aşk haberlerine karışan mankenin bu tavrı; şaşırttı. Manken, modacı geceyi de Barbaros Şansal'la pistte seksi danslar ederek noktaladı.
HALİL ÇİLİNGİR