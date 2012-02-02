"Nafaka vermekten anam ağladı"

Bugüne kadar 4 kadınla evlenen ve bu evliliklerden 2 kızı bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil, "Eski eşlerime ödediğim nafakadan anam ağlıyor, nasıl evlenelim?" diyerek sevgilisi mankenin hevesini kırdı. Erbil'in eski eşlerine ayda 35 bin TL nafaka ödediği ortaya çıktı.
Erbil, 1980'de ilk evliliğini yaptığı, kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu'na ayda 8 bin lira nafaka ödüyor.
Erbil'in 1986'da evlenip 1989'da boşandığı, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar'a her ay ödediği nafaka yaklaşık 10 bin lira.
Ünlü şovmen 1.5 yıl evli kaldığı, boşanırken 200 bin lira tazminat verdiği Sedef Altuntaş'ın yıllık 11 bin dolar olan eğitim masrafını ödeyip bitirdi. Mehmet Ali Erbil geçen yıl boşandığı Tuba Coşkun'a ise oğlu Ali Sadi için 10 bin lira nafaka ile aylık 7 bin lira kira nafakası ödüyor.
Erbil, 1980'de ilk evliliğini yaptığı, kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu'na ayda 8 bin lira nafaka ödüyor.
Erbil'in 1986'da evlenip 1989'da boşandığı, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar'a her ay ödediği nafaka yaklaşık 10 bin lira.
Ünlü şovmen 1.5 yıl evli kaldığı, boşanırken 200 bin lira tazminat verdiği Sedef Altuntaş'ın yıllık 11 bin dolar olan eğitim masrafını ödeyip bitirdi. Mehmet Ali Erbil geçen yıl boşandığı Tuba Coşkun'a ise oğlu Ali Sadi için 10 bin lira nafaka ile aylık 7 bin lira kira nafakası ödüyor.