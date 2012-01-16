Aşkı ona sorun

Hayatının en özel noktası ve kırılma anları nedir?
'Best Model'de yarışmam ve Mehmet Ali ile birlikte çalışmamdır.
Mehmet Ali Erbil'le aranda aşk var mı?
Aslında onu ağabeyiniz Mehmet Ali'ye sormanız lazım. Bunlar kısmet nasip işi.
Gözlerin var diyor gibi?
Bunun cevabını Mehmet Ali'nin vermesini istiyorum her an her şey olabilir ya da olmuştur.
Yazın tatile kiminle geleceksin?
Elbetteki Mehmet Ali ile Çeşme'de olacağım daha ne diyeyim. Beş ayı aşkın bir süredir onunla ailemden fazla vakit geçiriyorum.
Kahraman DURAK
'Best Model'de yarışmam ve Mehmet Ali ile birlikte çalışmamdır.
Mehmet Ali Erbil'le aranda aşk var mı?
Aslında onu ağabeyiniz Mehmet Ali'ye sormanız lazım. Bunlar kısmet nasip işi.
Gözlerin var diyor gibi?
Bunun cevabını Mehmet Ali'nin vermesini istiyorum her an her şey olabilir ya da olmuştur.
Yazın tatile kiminle geleceksin?
Elbetteki Mehmet Ali ile Çeşme'de olacağım daha ne diyeyim. Beş ayı aşkın bir süredir onunla ailemden fazla vakit geçiriyorum.
Kahraman DURAK