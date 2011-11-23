Yine evleniyor

Seda Sayan, canlı yayında Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki hostesi mankenle evleneceğini açıkladı.
Fatih Ürek ve Sahrap Soysa'ın sunduğu 8 Numarada Şenlik Var programının dünkü bölümüne, ünlü sanatçı Seda Sayan, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nilgün Belgün konuk oldu. Beyaz Gazete'nin haberine göre; Seda Sayan, canlı yayında Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki hostesi mankenle evleneceğini açıkladı. Daha önce Beyaz TV'deki programında da açıkladığını anımsatan Seda Sayan, "Mehmet Ali ile mankenle evlenecek" dedi.
Bunun üzerine Mali utancından yüzünü tavayla gizledi. "Kankanı mahcup etme" diyen Seda Sayan, "Rezil etme beni, açıkla. Benden yanlış bilgi çıkar mı?" şeklinde konuştu. Buna karşılık Mali, "Benden çıkar mı? Yalan" karşılığını verdi. "Sonuçta bir evlilik yapılacak" ifadesini kullanan Sayan, "Mehmet Ali'nin bu konuda çok ciddi olduğunu biliyorum. Mankeni de çok seviyorum, çok düzgün bir kız. Mehmet Ali'nin yanına çok yakıştırdığım iyi bir kız. Mehmet Ali'nin Mankenin yanındaki huzurunu ve mutluluğunu görebiliyorum" diye konuştu.
Fatih Ürek ile Seda Sayan, mankeni yere göğe sığdıramadı. Tüm övgüleri doğrulayan ünlü şovmen, "Seda mankeni çok sevdiği için yakıştırıyor" dedi. Araya giren Seda Sayan, "Yok yok evlenecekler beni dinleyin" diye konuştu.
"Kadın hayranlarım evlenmemi istemiyor" diyen Mali, "Evliliği seviyorum. Son iki eşlimle Seda evlendirdi, bu da üçüncü olacak. Eğer evlenirsem bu son olur, zaten benim sonum olur" ifadelerini kullandı.
Fatih Ürek ve Sahrap Soysa'ın sunduğu 8 Numarada Şenlik Var programının dünkü bölümüne, ünlü sanatçı Seda Sayan, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nilgün Belgün konuk oldu. Beyaz Gazete'nin haberine göre; Seda Sayan, canlı yayında Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki hostesi mankenle evleneceğini açıkladı. Daha önce Beyaz TV'deki programında da açıkladığını anımsatan Seda Sayan, "Mehmet Ali ile mankenle evlenecek" dedi.
Bunun üzerine Mali utancından yüzünü tavayla gizledi. "Kankanı mahcup etme" diyen Seda Sayan, "Rezil etme beni, açıkla. Benden yanlış bilgi çıkar mı?" şeklinde konuştu. Buna karşılık Mali, "Benden çıkar mı? Yalan" karşılığını verdi. "Sonuçta bir evlilik yapılacak" ifadesini kullanan Sayan, "Mehmet Ali'nin bu konuda çok ciddi olduğunu biliyorum. Mankeni de çok seviyorum, çok düzgün bir kız. Mehmet Ali'nin yanına çok yakıştırdığım iyi bir kız. Mehmet Ali'nin Mankenin yanındaki huzurunu ve mutluluğunu görebiliyorum" diye konuştu.
Fatih Ürek ile Seda Sayan, mankeni yere göğe sığdıramadı. Tüm övgüleri doğrulayan ünlü şovmen, "Seda mankeni çok sevdiği için yakıştırıyor" dedi. Araya giren Seda Sayan, "Yok yok evlenecekler beni dinleyin" diye konuştu.
"Kadın hayranlarım evlenmemi istemiyor" diyen Mali, "Evliliği seviyorum. Son iki eşlimle Seda evlendirdi, bu da üçüncü olacak. Eğer evlenirsem bu son olur, zaten benim sonum olur" ifadelerini kullandı.