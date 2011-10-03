Aşk bombası

Bundan birkaç hafta önce Arnavutköy'deki bir balıkçıda bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile mankenin adı, dün aşk dedikodularına karıştı. İddianın sahibi Erol Köse'ydi.
IRMAK'TAN CEVAP
Çapkın şovmenin; ünlü modele abayı yaktığını twitter'dan açıklayan Köse, ikilinin evlilik planları yaptığını bile söyledi. Bu aşk dedikoduları; Mali'nin kabarık aşk listesi düşünüldüğünde gündeme bomba gibi düşerken; manken; Erbil'le aşk yaşamadığını söyledi.
IRMAK'TAN CEVAP
Çapkın şovmenin; ünlü modele abayı yaktığını twitter'dan açıklayan Köse, ikilinin evlilik planları yaptığını bile söyledi. Bu aşk dedikoduları; Mali'nin kabarık aşk listesi düşünüldüğünde gündeme bomba gibi düşerken; manken; Erbil'le aşk yaşamadığını söyledi.