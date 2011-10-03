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    Aşk bombası

    Mehmet Ali Erbil ile mankenin evleneceğine dair iddialar, herkeste şaşkınlık yarattı

    Aşk bombası
    Bundan birkaç hafta önce Arnavutköy'deki bir balıkçıda bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile mankenin adı, dün aşk dedikodularına karıştı. İddianın sahibi Erol Köse'ydi.

    IRMAK'TAN CEVAP
    Çapkın şovmenin; ünlü modele abayı yaktığını twitter'dan açıklayan Köse, ikilinin evlilik planları yaptığını bile söyledi. Bu aşk dedikoduları; Mali'nin kabarık aşk listesi düşünüldüğünde gündeme bomba gibi düşerken; manken; Erbil'le aşk yaşamadığını söyledi.
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