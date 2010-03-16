Sergen benim kankam

Son dönemde adı eski futbolcu Sergen Yalçın'la anılan manken, sessizliğini bozdu. Gecelerde birlikte görüntülendiği Sergen'le aralarında aşk olmadığını söyleyen seksi manken ayakligazete.com'a yaptığı açıklamada çok güzel giden bir ilişkisi olduğunu söyledi.Sergen'le çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen manken, "O benim kankam. Zaten güzel giden bir ilişki yaşıyorum. Sevgilim ünlü biri değil işadamı, arkadaşlarım da sevgilimi tanıyor" dedi. Güzel manken, sevgilisinin ismini ise şimdilik sır gibi saklıyor.