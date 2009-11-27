Aşk ayaklar altında

DALDAN DALA...
Manken aşk hayatındaki hızına ancak F1 pilotu Michael Schumacher yetişebilir! Evren Teker'le uzun süre aşk yaşayan manken ilişkisinin şiddet yüzünden bittiği konuşuldu. "Dost kalamayız" dediği Teker'den sonra Önder Bekensir'le birlikte olan manken, Bekensir için de "Hayatımın aşkı" dedi. Ancak manken, hayatının aşkından ayrıldıktan 1 ay sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı.
SIRADAKİ KİM?
Manken, geçtiğimiz hafta Yakup Pancar'la mutluluk pozları verdi. "Aşk" kadını manken, Pancar'da aradığını bulamamış olacak ki zengin işadamı sevgilisi Evren Teker'e döndü! Önceki gece yeni yaşını kutladığı partiden çıkarken Teker'in otomobilinde görüntülenen manken, oldukça rahattı! Aşk ve gece hayatındaki hızıyla Demet Akalın'a rakip olan manken, bakalım birkaç gün sonra kime "aşık" olacak!
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YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ SAHNELERİ
HANGİ ÜNLÜ KİMLERLE AŞK YAŞADI
Manken aşk hayatındaki hızına ancak F1 pilotu Michael Schumacher yetişebilir! Evren Teker'le uzun süre aşk yaşayan manken ilişkisinin şiddet yüzünden bittiği konuşuldu. "Dost kalamayız" dediği Teker'den sonra Önder Bekensir'le birlikte olan manken, Bekensir için de "Hayatımın aşkı" dedi. Ancak manken, hayatının aşkından ayrıldıktan 1 ay sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı.
SIRADAKİ KİM?
Manken, geçtiğimiz hafta Yakup Pancar'la mutluluk pozları verdi. "Aşk" kadını manken, Pancar'da aradığını bulamamış olacak ki zengin işadamı sevgilisi Evren Teker'e döndü! Önceki gece yeni yaşını kutladığı partiden çıkarken Teker'in otomobilinde görüntülenen manken, oldukça rahattı! Aşk ve gece hayatındaki hızıyla Demet Akalın'a rakip olan manken, bakalım birkaç gün sonra kime "aşık" olacak!
MAGAZİN TURU İÇİN TIKLAYIN
ÜNLÜLERİN BEKARET İTİRAFLARI
ÜNLÜLERİ UTANDIRAN ANILAR
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ SAHNELERİ
HANGİ ÜNLÜ KİMLERLE AŞK YAŞADI