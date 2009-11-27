Aşk ayaklar altında

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ÜNLÜLERİN BEKARET İTİRAFLARI

ÜNLÜLERİ UTANDIRAN ANILAR

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ SAHNELERİ

HANGİ ÜNLÜ KİMLERLE AŞK YAŞADI

Manken aşk hayatındaki hızına ancak F1 pilotu Michael Schumacher yetişebilir! Evren Teker'le uzun süre aşk yaşayan manken ilişkisinin şiddet yüzünden bittiği konuşuldu. "Dost kalamayız" dediği Teker'den sonra Önder Bekensir'le birlikte olan manken, Bekensir için de "Hayatımın aşkı" dedi. Ancak manken, hayatının aşkından ayrıldıktan 1 ay sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı.Manken, geçtiğimiz hafta Yakup Pancar'la mutluluk pozları verdi. "Aşk" kadını manken, Pancar'da aradığını bulamamış olacak ki zengin işadamı sevgilisi Evren Teker'e döndü! Önceki gece yeni yaşını kutladığı partiden çıkarken Teker'in otomobilinde görüntülenen manken, oldukça rahattı! Aşk ve gece hayatındaki hızıyla Demet Akalın'a rakip olan manken, bakalım birkaç gün sonra kime "aşık" olacak!