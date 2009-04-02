2009 bahar modası frikik

TÜM BAKIŞLARI ÜZERLERİNE TOPLADILAR

Son günlerde frikik vermek moda oldu! Baharın gelip havaların ısınmasıyla dolaplarından en seksi kıyafetlerini çıkartan ünlü isimler, elbiselerinin azizliğine uğramaktan kurtulamadı. Önceki gece aynı partiye katılan magazinin dünyasının 3 ünlü ve güzel ismi frikikleriyle baş döndürdü.

FARK ETMEDİLER

Sevgilisi Önder Bekensir'le katıldığı davete süper mini bir elbiseyle katılan manken, otomobilinden inerken frikik verdi. Minisinin ve arabanın azizliğine uğrayan bir diğer isimse manken Seda Ertan oldu. Manken-oyuncu Didem Uzel ise transparan bluzuyla patlayan flaşlar nedeniyle frikik verdi.