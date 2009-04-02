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    2009 bahar modası frikik

    Ünlüler, baharın gelmesiyle bir açıldı pir açıldı Aynı partiye katılan Didem Uzel ve Seda Ertan, frikikleriyle yürekleri hoplattı

    TÜM BAKIŞLARI ÜZERLERİNE TOPLADILAR

    Son günlerde frikik vermek moda oldu! Baharın gelip havaların ısınmasıyla dolaplarından en seksi kıyafetlerini çıkartan ünlü isimler, elbiselerinin azizliğine uğramaktan kurtulamadı. Önceki gece aynı partiye katılan magazinin dünyasının 3 ünlü ve güzel ismi frikikleriyle baş döndürdü.

    FARK ETMEDİLER

    Sevgilisi Önder Bekensir'le katıldığı davete süper mini bir elbiseyle katılan manken, otomobilinden inerken frikik verdi. Minisinin ve arabanın azizliğine uğrayan bir diğer isimse manken Seda Ertan oldu. Manken-oyuncu Didem Uzel ise transparan bluzuyla patlayan flaşlar nedeniyle frikik verdi.

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    Haberler Saklambaç 2009 bahar modası frikik
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