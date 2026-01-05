Zerdeçal her derde deva!

Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. Antioksidan ve antienflamatuar etkileri bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Buna göre taze zerdeçalın içerisindeki "curcumin" maddesi ile hafıza sorunları yaşanmasını engelliyor. Reflü ağrılarını dindirmeye yardımcı oluyor. Grip nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını ölüyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. Adet sancılarını dindiriyor.

