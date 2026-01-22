Zayıflamak için kolaya kaçmayın! Uzman uyardı: Sihirli iğneler mucize değil

Zayıflama iğneleri son dönemlerde trend haline geldi. Peki bu ilaçlar nelerdir? Nasıl etki etmektedir? Hangi ilaç kimlerde daha etkilidir? Her isteyen bu ilaçları kullanabilir mi? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, merak edilenleri TAKVİM'e anlatıyor:

HORMONLARI TAKLİT EDEREK ÇALIŞIRLAR

Tüm kilo kaybettirici ya da obezite ilaçlarının ortak bir etki mekanizması vardır. Günümüzde obezite tedavisinde öne çıkan ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan hormonları taklit ederek çalışmaktalar. GLP-1 Agonistleri (Semaglutid/Ozempic/ Wegovy):İştahı azaltır, mide boşalmasını yavaşlatır ve tokluk hissini artırır. İkili Etki (Tirzepatid/ Mounjaro/Zepbound): Hem GLP-1 hem de GIP reseptörlerini aktive ederek daha güçlü bir tokluk hissi ve yağ yakımı sağlar. Yapılan metaanalizler, Tirzepatidin (Mounjaro), Semaglutide (Ozempic) kıyasla vücut ağırlığında daha fazla azalma sağladığını göstermektedir. Klinik veriler, Tirzepatid ile %20, yüksek doz Semaglutid ile %15 civarında kilo kaybı yaşanabildiğini ortaya koymaktadır.

CİDDİ RİSKLERİ VAR

Bulantı, kusma, ishal ve kabızlık en sık görülen gastrointestinal şikayetlerdir. Pankreas iltihabı, safra kesesi hastalıkları, böbrek hasarı riskleri taşımaktadır ve aile öyküsü olanlarda tiroid kanseri riski bildirilmiştir. Hızlı kilo kaybı sırasında vücut kütlesinin %40'ına kadarı kas dokusundan kayıp yaşanabilmektedir. Bu riski azaltmak için yüksek proteinli beslenme ve direnç egzersizleri kritik öneme sahiptir. Merdiven altı üretilen veya içinde insülin bulunan sahte ilaçlar hayati risk taşımakta, ölüme veya komaya neden olabilmektedir. Sürecin mutlaka uzman doktor kontrolünde yürütülmesi gerekmektedir.

İLACI BIRAKINCA KİLO ALINIYOR

Yapılan çalışmalar bu ilaçların "mucizevi bir çözüm" olmadığını, kronik bir hastalık olan obezitenin yönetiminde sadece araçlardan birisi olduğunu vurgulamaktadır. Tedavi sonlandırıldığında iştah mekanizması tekrar devreye girer. Hastaların çoğu, ilacı bıraktıktan sonra verdikleri kilonun yarısından fazlasını bir yıl içinde geri alır. Kalıcı başarı için ilaç tedavisinin mutlaka yaşam tarzı değişikliği, diyet ve egzersizle desteklenmesi şarttır.