Yüksek tansiyon tedavi edilmezse beyin kanamasına yol açıyor

Toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında, hipertansiyon geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Öztürk, TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor. Normal değerlerinin üstünde olan kan basıncına hipertansiyon deniyor. Normal olarak kabul edilen değerler büyük tansiyon 140 mmHg, küçük tansiyon için ise 90 mmHg olarak ifade ediliyor. Kalpten pompalanan kan miktarı ile birlikte damarların göstermiş olduğu direnç sonucu kan basıncı oluşuyor. Hipertansiyon genellikle baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, bulantı ve çarpıntı gibi likayetlere yol açıyor. Hastalık tahlil ve tetkikler sonucunda ilaç ile tedavi süreci ediliyor. Tansiyonun kontrol altına alınması görülebilecek böbrek, kalp, göz, beyin gibi organların da sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ani tansiyon yükselmesi durumunda doğru müdahale yapılması hasta için hayati önem taşıyor. Bu durumda hastaya önce ilaç verilmesi, ardından uzman bir doktora başvurulması gerekiyor.
PROSTATI ERKEN YAKALAYIN
Erkeklerin kabusu prostatta, erken teşhis hayat kurtarıyor. Akıllı biyopsi erken tanıyı kolaylaştırıyor... Geceleri sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma ve aşk hayatında mutsuzluk... Tüm bunlar erkeklerin korkulu rüyası prostatın belirtileri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemine değiniyor. MR-US Füzyon Biyopsisi'nin geleneksel yönteme göre yüzde 95 oranında erken tanıyı kolaylaştırdığını söylüyor. "Akıllı biyopsi olarak da tanımlanan bu yöntem hem MR hem de TRUS yöntemlerinin üstün taraflarını birleştirerek prostat kanserinde erken tanıya olanak sağlıyor. Bu sayede alınan parça sayısı az oluyor, bu da enfeksiyona bağlı komplikasyon ihtimalini azaltıyor. Üstelik yöntem, hastane yatışı gerektirmeden tamamlanabiliyor" diyor. Robotik bir kola bağlı biyopsi iğnesi, navigasyon özelliği ile yönlendirilerek hedefe yönelik olarak patolojik odaklardan biyopsi alınmasına olanak sağlıyor. Biyopsi sonucunda kanser odakları saptanmışsa bulgulara göre tedavi yaklaşımına karar veriliyor.
ROMATİZMA UYKULARI KAÇIRIR
Halk arasında uykusuzluk olarak bilinen imsomnia, modern çağda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya uykusuzluğa karşı önemli uyarılarda bulunuyor. Kaliteli bir uyku için öncelikle yatağa telefonla girilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında kafein, alkol ve nikotin uyku kalitesini bozuyor. Uyku sorunu olanların öğleden sonra çay ve kahveden uzak durması gerekiyor. Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya "İyi bir uyku için aç yatmamak ve yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmak gerekir. Yemek yedikten en az 2-3 saat sonra yatılmasında fayda vardır" diyor. Bunların yanı sıra stres, nörolojik hastalıklar, hipertnsiyon, reflü ve romatizmanın uykusuzluğu tetiklediğini söylüyor. Bu hastalığı olanların mutlaka bir hekime başvurmalarını öneriyor.