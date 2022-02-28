Yüksek tansiyon tedavi edilmezse beyin kanamasına yol açıyor

Toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında, hipertansiyon geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Öztürk, TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor. Normal değerlerinin üstünde olan kan basıncına hipertansiyon deniyor. Normal olarak kabul edilen değerler büyük tansiyon 140 mmHg, küçük tansiyon için ise 90 mmHg olarak ifade ediliyor. Kalpten pompalanan kan miktarı ile birlikte damarların göstermiş olduğu direnç sonucu kan basıncı oluşuyor. Hipertansiyon genellikle baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, bulantı ve çarpıntı gibi likayetlere yol açıyor. Hastalık tahlil ve tetkikler sonucunda ilaç ile tedavi süreci ediliyor. Tansiyonun kontrol altına alınması görülebilecek böbrek, kalp, göz, beyin gibi organların da sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ani tansiyon yükselmesi durumunda doğru müdahale yapılması hasta için hayati önem taşıyor. Bu durumda hastaya önce ilaç verilmesi, ardından uzman bir doktora başvurulması gerekiyor.