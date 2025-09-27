PODCAST CANLI YAYIN

Yüksek şeker kısırlık nedeni

Diyabet yani şeker hastalığı, tedavi edilmezse vücudu bitiriyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, yüksek şekerin kadınlarda en önemli kısırlık nedenleri arasında yer aldığını söylüyor

Kısırlık, günümüzde her 100 çiftten birini etkiliyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, pek çok faktörlerin kadınlarda kısırlık riskini artırdığını söylüyor. Özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda doğurganlığın ciddi oranda azaldığını vurguluyor. "Kadınlarda çikolata kisti, polikistik over sendromu, diyabet ve erken menopoz gibi nedenler, tiroit bezindeki aksaklıklar adet döngüsünü etkileyerek kısırlığa neden olabilir" diyor. Kısırlık tedavisi hakkında bilgiler veren Badoğlu, "Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına ve eşlere yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre belirlenir. En çok bilinen yöntem tüp bebek tedavisidir" diyor.

